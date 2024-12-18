FIFA Kıtalararası Kupa finalinde Real Madrid, Meksika ekibi Pachuca'yı 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

İspanyol ekibi Real Madrid, Meksika ekibi Pachuca'yı 3-0 mağlup ederek 2024 FIFA Kıtalararası Kupası'nın sahibi oldu.

FIFA Kıtalararası Kupa maçında Real Madrid ile Pachuca Katar'da bulunan Lusail Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 37. dakikada Madrid, Mbappe'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren İspanyol ekibi 53. dakikada Rodrygo ve 84. dakikada Vinicius'un penaltıdan attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı ve kupayı müzesine götürdü.

ARDA GÜLER 5. KUPASINI ALDI

Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, maça yedek kulübesinde başladı ve 88. dakikada oyuna dahil oldu. Öte yandan Arda Güler, Real Madrid'deki 5. kupasını kazanmış oldu.

ANCELOTTI TARİHE GEÇTİ

Carlo Ancelotti, bu şampiyonlukla birlikte 15. kupasını aldı ve Real Madrid tarihinde en çok kupa kazanan teknik direktör oldu.