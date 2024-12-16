Inter, İtalya Serie A'nın 16. haftasında konuk olduğu Lazio'yu 6-0 mağlup etti.

Inter'e galibiyeti getiren goller, 41. dakikada Hakan Çalhanoğlu, 45. dakikada Federico Dimarco 51. dakikada Nicolo Barella, 53. dakikada Denzel Dumfries, 77. dakikada Carlos Augusto ve 90. dakikada Marcus Thuram'dan geldi.

HAKAN'DAN 1 GOL 1 ASİST!

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla Lazio karşısında 63. dakika forma giyerken takımı adına hem karşılaşmanın ilk golünü kaydetti hem de Nicolo Barella'nın 51. dakikadaki golünün asistini yaptı. 30 yaşındaki milli yıldız oyundan çıkarken yerini Kristijan Asllani'ye bıraktı.

Bu karşılaşmayla birlikte Inter, Serie A'da puanını 34'e yükselterek 3. sırada yer alırken Lazio ise 31 puanla 5. sırada yer aldı.

Serie A'nın 17. haftasında Lazio, Lecce deplasmanına konuk olacak; Inter ise sahasında Como'yu ağırlayacak.

CARLOS AUGUSTO'DAN YUSUF DİKEÇ SEVİNCİ!

Inter'de takımı adına 5. golü atan Carlos Augusto, attığı golü milli sporcumuz Yusuf Dikeç'in pozuyla kutladı.