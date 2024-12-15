Manchester City - Manchester United maçı ne zaman? maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester City ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Manchester derbisi öncesi her iki takımda kötü günler geçirirken, City ligde oynadığı son 5 maçta 4 puan kazanabildi. Ruben Amorim yönetiminde çıkış arayan United ise son 2 maçından mağlup ayrıldı. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Manchester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manchester City - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Manchester City ile Manchester United karşı karşıya gelecek.

Teknik Direktör Pep Guardilo ile son yıllara damga vuran City, bu sezon gösterdiği performansla şok etkisi oluşturdu. Ligde oynadığı 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilen mavi-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Juventus'a 2-0 mağlup oldu. Manchester derbisinde nasıl bir performans göstereceği merakla beklenen City'nin 3 puanı alarak çıkış aradığı biliniyor.

Erik ten Hag ile sezona başlayıp, yerine Ruben Amorim'i getiren Manchester United ise beklenilen çıkışı bir türlü yakalayamadı. Eski günlerine özlemle bakan kırmızı-şeytanlar, ligde oynadığı son 2 mücadeleden de mağlup ayrılarak, 19 puan ile 13. sırada yerini aldı. Manchester derbisinde kötü gidişata son vermek isteyen United, Amorim yönetiminde eski gücüne dönmeyi amaçlıyor.

Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CİTY - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City - Manchester United maçı 15 Aralık Pazar günü saat 19.30'da oynanacak. karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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