Turkuvaz Medya Spor Zirvesi | CANLI

Sabah Gazetesi, Fotomaç Gazetesi ve A Spor güç birliğinde, Türkiye’de sporun birleştirici gücü ve çoğulcu yapısına destek verme hedefiyle gerçekleştirilen Turkuvaz Medya Spor Zirvesi ve Fotomaç Süper Lig’in En İyileri Ödül Töreni sporun ve sporcunun gündemini belirliyor…

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.12.2024- 10:54 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024- 12:12