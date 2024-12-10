Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen, Türkiye'de sporun birleştirici gücü ve çoğulcu yapısına destek verme hedefiyle gerçekleştirilen Turkuvaz Medya Spor Zirvesi ve Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni başladı.
Bu ödül törenine spor camiasından birbirinden değerli isimle katılım sağladı.
Türk futboluna üstün hizmet ödülü: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu
Turkuvaz Medya Özel Onur Ödülü: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
Türk futboluna üstün hizmet ödülü: A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella