Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak açıklamalarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın açıklamaları şöyle:

"Bugün burada benimle beraber olmanız çok çok kıymetli tabii. Yatırımlar yapmış bir devleti temsil ediyoruz."

"Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi futbolu çok iyi bilmesi ihtiyaçlarını bilmesi çok kıymetli. Bu geçen süre içerisinde yapılan yatırımlar gerçekten çok önemli bunlar örnekleriyle dolu daha çok yakın zamanda basketbol gelişim merkezini açtık. Böyle bir tesis Avrupa'da yok ve inanıyoruz ki tüm basketbol için önemli bir merkez olacağız."

"Vizyonun artmasını istiyoruz. Bakın Türkiye'de 40 tane stadyum yapıldı ve bunların yanında talepler üzerine şehirlerimizde o şehri nüfusuna uygun şekilde yapmaya devam ediyoruz."

"Mahallelerdeki halı sahalardan basketbol sahalarına, voleybol sahalarından tenis kortlarına kadar her yerde bir spor yatırımı var ve yapılmaya devam ediyor. Bunu ne için yapıyoruz? Tabii gençliğimiz için yapıyoruz. Tamamı bu tesislerden faydalanabiliyor."

"Yüzde bilmeyen kalmasın projesi çerçevesinde yaklaşık 11,5 milyon çocuğumuza yüzme öğrettik."

"Ülkemizin spora güçlü bir yatırımı var ve biz daha fazla başarı istiyoruz. Bunu hep beraber başaracağımıza inanıyoruz. Kulüplerimizden daha fazla altyapıya yatırım yapmasını istiyoruz. Daha çok sporcumuz yetiştirilmesi daha fazla sporcumuz Avrupa'ya transfer olsun istiyoruz. Bunun için de hep beraber çalışacağız."

Sporun gelişimine katkılarından dolayı da Turkuvaz Medya'ya teşekkür ediyorum.