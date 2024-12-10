TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: Türk sporunu bu kadar seven bir Cumhurbaşkanı'na sahibiz!
Son dakika spor haberi: Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Üstündağ, "Türk sporunu bu kadar seven, Türk sporunun bu kadar içinde olan bir Cumhurbaşkanı'na sahibiz. 2026 Avrupa Şampiyonası'nı Başkan Erdoğan'ın destekleriyle aldık." dedi.
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