La Liga'nın 16. haftasında Real Madrid deplasmanda Girona ile karşı karşıya geldi.
Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, 55. dakikada Girona karşısında şık bir gole imza attı. Jude Bellingham'ın pasında savunmanın arkasına hareketlenen genç yıldız, köşeye çok şık bıraktı.
19 yaşındaki futbolcu attığı bu golle bu sezon Real Madrid formasıyla ilk golünü kaydetti.
İşte Arda Güler'in o golü:
ARDA GÜLER ARDA GÜLER ARDA GÜLER BRAVO ARDA 🔥 pic.twitter.com/ZEbf6zXw9E— S Sport (@ssporttr) December 7, 2024