Girona 0-3 Real Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Son dakika spor haberi: İspanya La Liga'nın 17. haftasında Real Marid, deplasmanda Girona'ya konuk oldu. Bu mücadeleyi Arda Güleri'in de forma giydiği eflatun-beyazlı ekip 3-0 kazandı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.12.2024- 01:00