Karaman FK-Esenler Erokspor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Karaman FK ile Esenler Erokspor karşı karşıya gelecek. Kupa yarışında yapılan kritik maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Karaman FK-Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
KARAMAN FK-ESENLER EROKSPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Karaman FK-Esenler Erokspor 5 Aralık Perşembe günü saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.
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