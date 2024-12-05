Ankara Demirspor-Kastamonuspor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Ankara Demirspor ile Kastamonuspor karşı karşıya gelecek. Kupa yarışında yapılan kritik maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Ankara Demirspor-Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ANKARA DEMİRSPOR-KASTAMONUSPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ankara Demirspor-Kastamonuspor 5 Aralık Perşembe günü saat 13.30'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.
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