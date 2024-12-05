Hatayspor-Osmaniyespor FK ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Hatayspor ile Osmaniyespor FK karşı karşıya gelecek. Kupa yarışında yapılan kritik maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Hatayspor-Osmaniyespor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
HATAYSPOR-OSMANİYESPOR FK ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Hatayspor-Osmaniyespor FK 5 Aralık Perşembe günü saat 15.30'da oynanacak. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı olarak verilecek.
HATAYSPOR-OSMANİYESPOR FK MAÇI CANLI İZLE
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