Çaykur Rizespor-Silivrispor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Çaykur Rizespor ile Silivrispor karşı karşıya gelecek. Kupa yarışında yapılan kritik maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Çaykur Rizespor-Silivrispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ÇAYKUR RİZESPOR-SİLİVRİSPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Çaykur Rizespor-Silivrispor 5 Aralık Perşembe günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı olarak verilecek.
ÇAYKUR RİZESPOR-SİLİVRİSPOR MAÇI CANLI İZLE
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