Gaziantep FK-Batman Petrolspor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Gaziantep FK ile Batman Petrolspor karşı karşıya gelecek. Kupa yarışında yapılan kritik maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Gaziantep FK-Batman Petrolspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
GAZİANTEP FK-BATMAN PETROLSPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK-Batman Petrolspor 5 Aralık Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı olarak verilecek.
GAZİANTEP FK-BATMAN PETROLSPOR MAÇI CANLI İZLE
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