İngiltere Premier Lig'in 13. hafta maçında Tottenham evinde Fuham'ı konuk etti. Mücadele iki takımın karşılıklı attığı goller sonucu beraberlikle sonuçlandı. İşte ayrıntılar...

İngiltere Premier Lig'de heyecan Tottenham - Fulham maçı ile devam etti. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada taraflar yenişemedi ve 1-1 beraberlik ile birer puana razı geldi. İşte maçın detayları...

Mücadelenin ilk yarısında taraftların gol girişimleri başarısız sonuçlandı ve devre arasına 0-0 beraberlik ile girildi.

54. dakikada B. Johnson'ın golü ile Tottenham, evinde 1-0 öne geçti.

67. dakikada T. Cairney'in golü ile Fulham, skora denge sağladı.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve taraflar birer puana razı geldi.