Premier Lig'de 13. hafta müsabakasında Manchester United, evinde Everton'ı ağırladı.
Manchester United maçtan 4-0 galip ayrıldı. Galibiyet gollerini 34 ve 46. dakikalarda Rashford, 41 ve 64. dakikalarda Zirkzee kaydetti.
Manchester United gelecek haftaki ig maçında Arsenal deplasmanına gidecek.
Ruben Amorim'in takımı 13 maç sonunda 19 puana yükselirken Everton ise 11 puanda kaldı.
RASHFORD, CANTONA'YI SOLLADI
Everton karşısında 2 gole imza atan Marcus Rashford, Premier League'de yaptığı 127 gol katkısıyla Eric Cantona'yı geride bırakmış oldu.