Son dakika spor haberi: İspanya La Liga'nın 15. haftasında Real Madrid, sahasında Getafe'yi konuk etti. Bu mücadeleyi eflatun beyazlı ekip 2-0 kazandı. İşte detaylar...

İspanya La Liga'da heyecan hız kesmeden sürüyor. Barcelona'nın ardından ligde 2. sırada yer alan Real Madrid, sahasında Getafe'yi misafir etti. Mücadele 2-0 Real Madrid galibiyeti ile sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin golleri dakika 30'da J. Bellingham'dan (P) ve dakika 38'de Bellingham'ın asisti ile Mbappe'den geldi.

Bu skor ile birlikte Real Madrid, lider Barça ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Aynı zamanda eflatun beyazlıların 1 maç eksiği bulunuyor.

Milli futbolcumuz Arda Güler, 60. dakikada oyuna dahil oldu.