İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brighton sahasında Southampton'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Brighton - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta maçında Brighton ile Southampton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brighton - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Brighton - Southampton MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brighton - Southampton maçı 29 Kasım Cuma günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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