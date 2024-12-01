Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile Siltaş Yapı Pendikspor 1-1 berabere kaldı.
MKE Ankaragücü'nün golünü 9. dakikada Kitsious attı. Pendikspor'un golü ise 57. dakikada Berkay'dan geldi.
MKE Ankaragücü ligde 20 puana yükseldi. Pendikspor ise puanını 19 yaptı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Hüsnü Emre Çelimli, Ömer Lütfü Aydın
MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Kitsiou, Mert Çetin (Dk. 59 Arda Ünyay), Mahmut Tekdemir, Alper Uludağ (Dk. 86 Hayrullah Bilazer), Osman Çelik (Dk. 69 Renaldo), Tolga Ciğerci, Rotariu (Dk. 69 Ali Kaan Güneren), Varga, Efkan Bekiroğlu, Bajic (Dk. 87 Cem Tuna Türkmen)
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Gökcan Kaya, Berkay Sülüngöz, Tarık Tekdal, Sequeirra, İbrahim Akdağ, Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Kappel (Dk. 81 Del Valle), Enes Keskin (Dk. 87 Topalli), Eze
Goller: Dk. 9 Kitsiou (MKE Ankaragücü), Dk. 57 Berkay Sülüngöz (Siltaş Yapı Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 5 Mesut Özdemir (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 68 Kitsiou (MKE Ankaragücü)