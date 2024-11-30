İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Villarreal sahasında Girona'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Villarreal - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da heyecan başladı. Villarreal ile Girona 15. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Villarreal - Girona ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Villarreal - Girona MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Villarreal - Girona maçı 1 Aralık Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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