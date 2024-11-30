İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Real Madrid sahasında Getafe'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Real Madrid - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Madrid - Getafe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Real Madrid ile Getafe 15. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Getafe ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Madrid - Getafe MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Getafe maçı 1 Aralık Pazar günü saat 18.15'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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