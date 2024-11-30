İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Liverpool sahasında Manchester City'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Liverpool - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta maçında Liverpool ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Liverpool - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Liverpool - Manchester City MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Manchester City maçı 1 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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