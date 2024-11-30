İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Rayo Vallecano sahasında Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Rayo Vallecano - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rayo Vallecano - Athletic Bilbao maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Rayo Vallecano ile Athletic Bilbao 15. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rayo Vallecano - Athletic Bilbao ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rayo Vallecano - Athletic Bilbao MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rayo Vallecano - Athletic Bilbao maçı 1 Aralık Pazar günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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