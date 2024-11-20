Lyon - Roma maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Lyon sahasında Roma'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Lyon - Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor.Lyon ile Roma karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Lyon - Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LYON - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lyon - Roma 20 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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