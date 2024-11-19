Galler - İzlanda CANLI İZLE (Galler - İzlanda maçı canlı)

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor. Grubumuzdaki rakiplerimizden Galler ile İzlanda karşı karşıya geliyor. Galler, grubu lider tamamlamak için Türkiye'nin puan kaybetmesini bekleyecek. İzlanda ise Galler'i geçerek gruptan çıkmak için play-off oynamaya hak kazanmak istiyor. Galler - İzlanda maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.11.2024- 22:37 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024- 23:05