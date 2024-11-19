UEFA Uluslar B Ligi 4. grup son maçında Galler ile İzlanda karşı karşıya geliyor. Galler, grubu lider tamamlamak için Türkiye'nin puan kaybetmesini bekleyecek. İzlanda ise Galler'i geçerek gruptan çıkmak için play-off oynamaya hak kazanmak istiyor. Müsabakayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İŞTE 11'LER:
Galler: Ward, Davies, Cabango, Rodon, Williams, Sheehan, Wilson, James, Cullen, Johnson, Harris
İzlanda: Valdimarsson, Sampsted, Palsson, Ingason, Lunddal, Thorsteinsson, Traustason, Johannesson, Gudmundsson, Gudjohnsen, Oskarsson
GALLER - İZLANDA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galler - İzlanda maçı 19 Kasım Salı günü 22.45'te başladı. Karşılaşma Exxen ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.