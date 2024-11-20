Anlaşma tamam! İşte Aslan'ın ilk transferi
Chelsea - Celtic maçı ne zaman?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Limonlu su zayıflatır mı?
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
İngiliz basınından flaş Mourinho iddiası! İngiliz basınından flaş Mourinho iddiası! 12:09
F.Bahçe'ye transferde kötü haber! F.Bahçe'ye transferde kötü haber! 11:08
Wolfsburg - Galatasaray maçı hangi kanalda? Wolfsburg - Galatasaray maçı hangi kanalda? 11:03
G.Saray ile ManU'nun 25 milyon Euro'luk transfer yarışı! G.Saray ile ManU'nun 25 milyon Euro'luk transfer yarışı! 11:01
Bronckhorst iki ismin biletini kesti! Bronckhorst iki ismin biletini kesti! 10:21
Mourinho eski öğrencisiyle bir araya gelecek! İngiliz devinden müjde Mourinho eski öğrencisiyle bir araya gelecek! İngiliz devinden müjde 10:04
Daha Eski
Beşiktaş'a o isimden kötü haber! Beşiktaş'a o isimden kötü haber! 09:58
Sambacı sol bek G.Saray yolunda! Sambacı sol bek G.Saray yolunda! 09:38
G.Saray'dan Heung-Min Son bombası! G.Saray'dan Heung-Min Son bombası! 01:44
G.Saray'dan forvet atağı! Transferde Osimhen detayı G.Saray'dan forvet atağı! Transferde Osimhen detayı 01:40
G.Saray'dan Osimhen için flaş plan! Transferde Gedson taktiği G.Saray'dan Osimhen için flaş plan! Transferde Gedson taktiği 01:33
F.Bahçe'ye Sambacı gol makinesi! En-Nesyri'nin yerine gelecek F.Bahçe'ye Sambacı gol makinesi! En-Nesyri'nin yerine gelecek 01:24