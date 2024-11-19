Türkiye U21 - Sırbistan U21 maçı CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Ümit Milli Takım maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Ümit Milli Futbol Takımı'mız, Sırbistan ile Kocaeli Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. U21 takımımız son 6 maçta 3 galibiyet 3 mağlubiyet elde ederken San Marino, Letonya ve İskoçya maçlarından galibiyetle ayrılmıştı. Peki, Ümit Milli Takım maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye U21 - Sırbistan U21 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ümit Milli Futbol Takımı'mız, U21 hazırlık karşılaşmaları kapsamında Sırbistan ile hazırlık maçına çıkacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Ümit Milli Takım maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE U21 - SIRBİSTAN U21 MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye U21 - Sırbistan U21 maçı 19 Kasım Salı günü saat 20.00'de A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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