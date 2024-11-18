UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Malta ile Andorra karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Malta - Andorra maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

👉Malta - Andorra maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Malta ile Andorra karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Malta - Andorra maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MALTA - ANDORRA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Malta - Andorra maçı 19 Kasım Salı günü 22.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

👉Sağlıklı kilo vermenin 5 adımı | TIKLA ÖĞREN👈