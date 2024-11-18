UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken İsveç ile Azerbaycan karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İsveç - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

👉İsveç - Azerbaycan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İsveç ile Azerbaycan karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, İsveç - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSVEÇ - AZERBAYCAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İsveç - Azerbaycan maçı 19 Kasım Salı günü 22.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

👉Sağlıklı kilo vermenin 5 adımı | TIKLA ÖĞREN👈