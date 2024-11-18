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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Slovakya ile Estonya karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Slovakya - Estonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
SLOVAKYA - ESTONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Slovakya - Estonya maçı 19 Kasım Salı günü 22.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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