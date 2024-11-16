Letonya - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Letonya sahasında Ermenistan'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Letonya - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Letonya ile Ermenistan karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Letonya - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LETONYA - ERMENİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Letonya - Ermenistan maçı 17 Kasım Pazar günü 17.00'de oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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