İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, 53 yaşındaki tecrübeli teknik direktör Pep Guardiola ile yola devam dedi.

Geçtiğimiz sezon Manchester City ile şampiyonluk yaşan Pep Guardiola, İngiliz ekibiyle 2 yıl daha sözleşmesini uzattı.

Manchester City, Guadiola yönetiminde bu sezon 23 puanla lider Liverpool'un 5 puan gerisinde 23 punla 2. sırada yer alıyor.

Manchester City, Guardiola döneminde 490 maçta 353 galibiyet elde ederek yüzde 72 galibiyet oranı elde etti. Guardiola, Les McDowall'ın (587 maç) ardından Manchester City'nin başında en çok maça çıkan menajer oldu.