Kuzey Makedonya - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Kuzey Makedonya sahasında Faroe Adaları'nı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kuzey Makedonya - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Kuzey Makedonya ile Faroe Adaları karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kuzey Makedonya - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KUZEY MAKEDONYA - FAROE ADALARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kuzey Makedonya - Faroe Adaları maçı 17 Kasım Pazar günü 17.00'de oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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