Son olarak Suudi Arabistan Milli Takımı'nı çalıştıran Roberto Mancini'nin yeni durağı belli oldu. 60 yaşındaki İtalyan teknik adam yeniden ülkesine dönüyor. İşte Mancini'nin yeni takımı...

Ülkemizde bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran çalıştıran ve son olarak Suudi Arabistan Milli Takımı'nda görev alan Roberto Mancini hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sky Sport'a yer alan habere göre; Daniele De Rossi ile yollarını ayırdıktan sonra Ivan Juric'i göreve getiren ancak kan kaybını engelleyemeyen Roma'nın teknik direktörlük koltuğu için hedefinin Roberto Mancini olduğu iddia edildi.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Geçtiğimiz gün tecrübeli teknik adam ile yönetim arasında resmi görüşme gerçekleştirildiği ve ilişkilerin sıcak olduğu öğrenildi.

11 HAFTADA 13 PUAN TOPLADILAR

2024/25 sezonunda İtalya Serie A'da 11 maça çıkan Çizme devi; 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak yalnızca 13 puan topladı.