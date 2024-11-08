Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. St Pauli sahasında Bayern Münih'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; St Pauli - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

St Pauli - Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. St Pauli ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, St Pauli - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

St Pauli - Bayern Münih MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

St Pauli - Bayern Münih maçı 9 Kasım Cumartesi günü saat 17.30'da TiviBu Spor 1 ve beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

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