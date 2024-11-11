Kerem Aktürkoğlu'na beklenmedik sürpriz!

Portekiz devi Benfica'da forma giyen milli yıldızımız Kerem Aktürkoğlu zorlu Porto maçı öncesi bir sürpriz yaşadı. Mücadeleyi tribünden takip eden bir Galatasaray taraftarı, 26 yaşındaki oyuncuya pankartla destek oldu. İşte o anlar...

Portekiz Premier Ligi'nde dün akşam (10 Kasım) şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek bir maç oynandı. Milli oyuncularımız Kerem Aktürkoğlu'nun ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Porto ile karşılaşırken sahadan 4-1 galip ayrılmayı başardı. Kerem Aktürkoğlu 75 dakika sahada kalırken skor katkısı veremedi.

Öte yandan Galatasaraylı bir taraftar Kerem Aktürkoğlu'na destek vermek amacıyla Benfica-Porto maçını statta takip etti. Portekiz rejisi, Galatasaraylı taraftarı maç öncesi yayına yansıttı.

"YAP SİHRİNİ KOŞ BURAYA KAPTAN YANINDAYIZ"

Taraftarın elindeki "Yap sihrini koş buraya kaptan yanındayız" pankartı dikkat çekti.

NTV Spor'un haberine göre Kerem Aktürkoğlu maç öncesi taraftarı fark etti ve yanına giderek fotoğraf çektirdi. Söz konusu taraftar, Portekiz basınında da geniş yer buldu.