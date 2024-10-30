Benfica Santa Clara maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Portekiz Lig Kupası çeyrek finalinde Santa Clara ile kozlarını paylaşıyor. Peki, Benfica - Santa Clara maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Portekiz'de heyecan kupa maçlarıyla sürüyor. Lig Kupası çeyrek final maçında milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını terlettiği Benfica, sahasında Santa Clara'yı konuk edecek. Benfica - Santa Clara maçını izlemek isteyen futbolseverler, arama motorlarında karşılaşmayla ilgili bilgileri aratıyor. Peki, Benfica - Santa Clara maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BENFICA - SANTA CLARA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Portekiz Lig Kupası çeyrek finalinde oynanacak Benfica - Santa Clara maçı 30 Ekim Çarşamba günü TSİ 23.15'te başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.