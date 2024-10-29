Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. Tur maçında 52 Orduspor FK sahasında Şanlıurfaspor'u konuk edecek. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki 52 Orduspor FK - Şanlıurfaspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

52 Orduspor FK - Şanlıurfaspor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. Tur maçında 52 Orduspor FK ile Şanlıurfaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, 52 Orduspor FK - Şanlıurfaspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

52 ORDUSPOR FK - ŞANLIURFASPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

52 Orduspor FK - Şanlıurfaspor maçı 30 Ekim Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı yayınlanacak.

52 ORDUSPOR FK - ŞANLIURFASPOR MAÇI CANLI İZLE

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