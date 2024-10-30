Mainz - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Mainz - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Almanya Kupası 2. Tur mücadelesinde Mainz ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Peki, Mainz - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Mainz-Bayern Münih maçıyla ilgili tüm detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 30.10.2024- 12:21 Güncelleme Tarihi: 30.10.2024- 12:21