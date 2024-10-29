Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. Tur maçında Isparta 32 Spor sahasında Pazarspor'u konuk edecek. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Isparta 32 Spor - Pazarspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Isparta 32 Spor - Pazarspor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. Tur maçında İnegöl Isparta 32 Spor ile Pazarspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Isparta 32 Spor - Pazarspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ISPARTA 32 SPOR - PAZARSPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Isparta 32 Spor - Pazarspor maçı 30 Ekim Çarşamba günü saat 17.30'da oynanacak. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı yayınlanacak.

ISPARTA 32 SPOR - PAZARSPOR MAÇI CANLI İZLE

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