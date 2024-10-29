Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. Tur maçında İnegöl Kafkas GK sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki İnegöl Kafkas GK - Hatayspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İnegöl Kafkas GK - Hatayspor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. Tur maçında İnegöl Kafkas GK ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İnegöl Kafkas GK - Hatayspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İnegöl Kafkas GK - Hatayspor ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İnegöl Kafkas GK - Hatayspor maçı 30 Ekim Çarşamba günü saat 14.30'da oynanacak. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı yayınlanacak.

İNEGÖL KAFKAS GK - HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...