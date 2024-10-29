Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. Tur maçında Fatsa Belediyespor, Karaman Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Fatsa Belediyespor - Karaman Futbol Kulübü ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fatsa Belediyespor - Karaman Futbol Kulübü ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. Tur maçında Fatsa Belediyespor ile Karaman Futbol Kulübü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fatsa Belediyespor - Karaman Futbol Kulübü ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fatsa Belediyespor - Karaman Futbol Kulübü ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatsa Belediyespor - Karaman Futbol Kulübü maçı 30 Ekim Çarşamba günü saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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