Ballon d'Or Ödülü sahibini buluyor. 2023-2024 sezonunda Avrupa'da yılın en iyi futbolcusuna verilecek ödül açıklanacak. Paris'te Theatre du Chatelet'te yapılacak önemli gecede "En iyi kadın futbolcu, En iyi erkek futbolcu, Kadınlarda en iyi kulüp, Erkeklerde en iyi kulüp, Kopa Trophy, Yachine Trophy, Yılın en iyi erkek teknik direktörü, Yılın en iyi kadın teknik direktörü" ödülleri sahiplerini bulacak.

BALLON D'OR ADAYLARI LİSTESİ 2024

Jude Bellingham, Ruben Dias, Phil Foden, Federico Valverde, Emiliano Martinez, Erling Haaland, Nico Williams, Granit Xhaka, Artem Dovbik, Toni Kroos, Vinicius Junior, Dani Olmo, Florian Wirtz, Martin Ödegaard, Mats Hummels, Rodri, Harry Kane, Declan Rice, Vitinha, Cole Palmer, Dani Carvajal, Lamina Yamal, Bukayo Saka, Hakan Çalhanoğlu, William Saliba, Kylian Mbappe, Lautaro Martinez, Ademola Lookman, Antonio Rüdiger, Alejandro Grimaldo