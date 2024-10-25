Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. St Pauli sahasında Wolfsburg'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; St Pauli - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

St Pauli - Wolfsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. St Pauli ile Wolfsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, St Pauli - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

St Pauli - Wolfsburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

St Pauli - Wolfsburg maçı 26 Ekim Cumartesi günü saat 16.30'da TiviBu Spor 4 ve beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...