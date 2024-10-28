Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor forması da giyen Mario Balotelli'nin yeni takımı belli oldu.

İtalyan golcü Genoa ile sözleşme imzaladı.

Genoa bu transferi sosyal medyasından duyurdu.

"SAHAYA ÇIKMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mario Balotelli, "Heyecanlıyım. Konuşmak için pek hevesim yok ama sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. İçimde yangın var mı göreceksiniz. Genoa taraftarlarına selam gönderiyorum. Bu takım için her şeyimi vereceğim. Umarım en kısa zamanda hazır olurum." ifadelerini kullandı.