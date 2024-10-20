İtalya Serie A'da 8. hafta maçında Roma ile Inter karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf 1-0'lık skorla Inter oldu. Inter'e galibiyeti getiren golü 60. dakikada Lautaro Martinez attı.
Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, yaşadığı sakatlığın ardından 12. dakikada yerini Davide Frattesi'ye bıraktı. Roma'daki milli oyuncumuz Zeki Çelik ise 90 dakika sahada kaldı.
Bu karşılaşmayla birlikte Inter puanını 17'ye yükselterek lider Napoli'nin ardından 2. sırada yer aldı. Roma ise 10 puanla 10. sırada kaldı.
Serie A'nın 9. haftasında Inter evinde Juventus'u ağırlayacak; Roma ise Fiorentina deplasmanına konuk olacak.