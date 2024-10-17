Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Khaleej sahasında Al Ahli Jeddah'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Khaleej - Al Ahli Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Khaleej - Al Ahli Jeddah maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Khaleej ile Al Ahli Jeddah karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseveler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Khaleej - Al Ahli Jeddah ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Khaleej - Al Ahli Jeddah MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Khaleej - Al Ahli Jeddah maçı 18 Ekim Cuma günü saat 17.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.