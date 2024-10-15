Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Brezilya sahasında Peru'yu konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brezilya - Peru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Brezilya ile Peru 10. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Brezilya - Peru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BREZİLYA - PERU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brezilya - Peru maçı 16 Ekim Çarşamba günü saat 03.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.