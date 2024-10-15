Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Arjantin sahasında Bolivya'yı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arjantin - Bolivya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Arjantin - Bolivya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Arjantin ile Bolivya 10. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Arjantin - Bolivya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARJANTİN - BOLİVYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arjantin - Bolivya maçı 16 Ekim Çarşamba günü saat 03.00'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.