Ümit Milli Futbol Takımı'mız ile Norveç, U21 Şampiyonası Eleme Turu'nda kozlarını paylaşacak. Stavanger kentinde oynanacak müsabaka A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Ümit Milli Takım maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Norveç - Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ümit Milli Futbol Takımı'mız, Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu'nda Norveç ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Norveç - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NORVEÇ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Norveç - Türkiye maçı 15 Ekim Salı günü saat 19.30'da A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

NORVEÇ - TÜRKİYE ÜMİT MİLLİ TAKIM MAÇI CANLI İZLE