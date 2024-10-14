UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Kosova ile Kıbrıs Rum Kesimi karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kosova - Kıbrıs Rum Kesimi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Kosova ile Kıbrıs Rum Kesimi karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kosova - Kıbrıs Rum Kesimi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOSOVA - KIBRIS RUM KESİMİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kosova - Kıbrıs Rum Kesimi maçı 15 Ekim Salı günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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